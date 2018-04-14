1618 год: в Сибири на берег реки Томь высадился отряд казаков, который начал возводить Кузнецкий острог. Сегодня на этом месте стоит город Новокузнецк. С днем рождения, соседи!
1848 год — в России учрежден секретный цензурный комитет для наблюдения за печатью. Как символично: спустя 170 лет Роскомнадзор добивается блокировки мессенджера Telegram из-за того, что не может прочитать, что в нем печатают пользователи.
1912 год: "Титаник" столкнулся с айсбергом. Эта страшная катастрофа унесла жизни, по разным данным, от 1495 до 1635 человек. О " Титанике" снято несколько фильмов, написано множество произведений. Его короткое плавание и гибель воссозданы по минутам.
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1941 год: на Камчатке обнаружили первый гейзер. Так была открыта знаменитая Долина гейзеров. А тот, который обнаружили самым первым так и назвали: "Первенец".
1956 год — в США продемонстрировали первый видеомагнитофон. Ради обладания этого чуда техники некоторые советские граждане готовы были Родину продать…Алтайский край:
1917 год — в газете "Жизнь Алтая" опубликован список доносчиков, сотрудничавших с жандармскими организациями и полицией. В 1917 г. в городе таковых оказалось четверо.
В тот же день, в 1917 году Комитет общественного порядка, по предложению Совета рабочих и военных депутатов, принял решение о введении на всех предприятиях 8-часового рабочего дня.
2015 год в Алтайском крае рекомендовано не принимать на работу или отстранять от работы тех сотрудников, которые не были привиты и не болели корью. В крае бушевала эпидемия кори.
Приметы:
Коли девушка в этот день обманет 9 человек, то, когда она выйдет замуж, её муж не сможет ей изменять.
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