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СМИ: вертолет с президентом Таджикистана "потерялся" в горах в конце марта

, ИА "Амител"
Воздушное судно отстало от графика полета на три часа

Фото: news.tj

Вертолет президента Таджикистана Эмомали Рахмона "потерялся" в горах на три часа. Инцидент произошел в конце марта по пути в город Пенджикент, пишет Life, ссылаясь на "Sputnik Таджикистан".

Уточняется, что 28 марта глава республики должен был попасть в Согдийскую область в 8:30. Однако из-за инцидента торжество перенесли до обеда.

Спустя две недели власти Таджикистана рассказали, что вертолет президента из-за погодных условий "заблудился" в небе на три часа. Предполагалось, что Рахмона будут сопровождать четыре вертолета — два военных и два гражданских.

Отмечается, что в день инцидента в Душанбе начался проливной дождь, из-за чего возросла вероятность тумана со стороны Анзобского перевала. Два военных вертолета решили отправить из столицы в направлении перевала раньше вертолета президента. Через час члены экипажа сообщили, что погода на перевале благоприятная, после чего делегация главы республики вылетела в Пенджикент.

Находившийся на борту воздушного судна журналист рассказал, что примерно через 35 минут вертолет должен был подлетать к аэропорту Пенджикента. "Но когда я посмотрел в окно в надежде полюбоваться весенними пейзажами кишлаков Айнинского и Пенджикентского районов, перед моими глазами виднелись только горы. Как мы оказались в окружении гор, было непонятно", — цитирует агентство его слова.

Вскоре выяснилось, что вертолет находится в небе над Варзобским ущельем. В итоге некоторое время было потрачено на нахождение верного пути. Затем экипаж решил совершить вынужденную посадку, а президент продолжил свой путь на автомобиле.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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