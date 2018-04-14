Жена депутата Госдумы от Алтайского края за год "заработала" 2 копейки

Депутаты Госдумы вслед за членами Совета Федерации отчитались о доходах за 2017 год. В состав нижней палаты парламента входит сразу 10 человек, представляющих Алтайский край. Всего в Госдуму от региона делегировано 8 единороссов, а также по 1 представителю от КПРФ и "Справедливой России".

Портал Amic.ru расставил алтайских думцев по местам, начиная с самого богатого.

Доход единоросса Александра Прокопьева в 2017 году составил 92,734 млн рублей (98,09 млн годом ранее). Супруга г-на Прокопьева задекларировала 947,2 тысячи рублей (было 638 тысяч). В собственности у Прокопьева находится земельный участок под дачное хозяйство (4936 кв. м), жилой дом с правом регистрации проживания (1100,7 кв. м), жилое строение без права такой регистрации (508,1 кв. м), три квартиры общей площадью 472 кв. м и еще одна квартира, находящаяся в общей совместной собственности (51,4 кв. м), а также 2 нежилых помещения (суммарно 421,5 кв. м).У супруги депутата в общей долевой собственности (1/2 часть) находится квартира площадью 66 кв. м. Автомобилей и иных транспортных средств семьей не задекларировано.

Бывший "социальный" вице-губернатор Алтайского края Даниил Бессарабов в прошлом году заработал 18,5 млн рублей (было 2,95 млн рублей). Столь весомая надбавка произошла из-за продажи недвижимого имущества. Жена депутата-единоросса отчиталась за 414,8 тысяч рублей (годом ранее — 376,8 тысяч рублей). У думца на двоих с женой есть земельный участок площадью 1450 кв. м и жилой дом (233 кв. м). Вся недвижимость принадлежит чете на праве общей совместной собственности. Добавим, по сравнению с прошлым отчетным периодом в декларации Бессарабова отсутствует квартира (81,6 кв. м), зато появился указанный выше жилой дом.

Заядлый борец с табаком, представитель ЕР Николай Герасименко задекларировал в документе 8,263 млн рублей (было 6,61 млн рублей), а его жена отчиталась за 248,4 тысяч рублей (годом ранее — 224,3 тысячи). Чете на праве общей совместной собственности принадлежат квартира (75,4 кв. м) и машиноместо (20 кв. м). Помимо этого супруга единолично располагает квартирой в 128 кв. м, а сам г-н Герасименко имеет Lexus RX 200Т.

Писатель-коммунист Сергей Шаргунов заработал 6,622 млн рублей (по итогам 2016 года было 5,41 млн рублей). Он владеет двумя квартирами на праве общей долевой собственности. В одной из них площадью 68,7 кв. м ему принадлежит 1/3 часть, в другой (62,7 кв. м) – 1/2. Кроме того, думец ездит на Toyota Corolla. Супруга Шаргунова, прапраправнучка писателя Льва Толстого, указала годовой доход в размере 2 копеек, зато ей принадлежит на праве общей долевой собственности квартира площадью в 73,8 кв. м (доля жены депутата равна 1/3).

Еще один единоросс Виктор Зобнев указал в графе доход 6,357 млн рублей (годом ранее — 7,26 млн рублей), а его вторая половинка – 1,912 млн рублей (было 8,39 млн рублей). В распоряжении думца есть три квартиры общей площадью в 214 кв. м, два гаража (общая совместная собственность с женой) – 77,5 кв. м. Помимо этого, г-н Зобнев указал в декларации земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (1000 кв. м) и участок под объекты гаражного строительства (общая совместная собственность с женой, 94 кв. м). Также у него учтена земля под подземный гараж площадью 973 кв. м. В последнем случае речь идет об общей долевой собственности, каждому из супругов принадлежит по 1/88 части от недвижимого имущества. У жены думца есть две личных квартиры общей площадью 214 кв. м. Сам Виктор Зобнев вдобавок ко всему владеет гидроциклом Polaris. А вот автомобилей у супружеской четы, если верить декларации, нет.

В недавнем прошлом главврач Краевой клинической больницы Валерий Елыкомов (ЕР) указал в качестве дохода 4,99 млн рублей (по итогам 2016 года декларировал 3,48 млн рублей). Супруга депутата стала богаче на 1,083 млн рублей (ранее было 1,28 млн рублей). Думец владеет несколькими участками земли. Среди них — под индивидуальное жилищное строительство (1893 кв. м) и садовый (1244 кв. м). Также г-ну Елыкомову принадлежит жилой дом (229,5 кв. м) и квартира в 63,1 кв. м (общая долевая собственность, 3/4 доли). Супруга народного избранника располагает квартирой площадью 52,9 кв. м (общая долевая собственность, 1/2 доли) и погребом площадью 941 кв. м (общая долевая собственность, 10/941 доли). Передвигается Валерий Елыкомов на Toyota-RAV-4 и видимо по старой профессиональной привычке на "УАЗ 3962", санитарном автомобиле для медслужб повышенной проходимости.

Экс-председатель Алтайского Заксобрания Иван Лоор ("Единая Россия") заработал за год 4,91 млн рублей (было 4,12 млн рублей), его жена – 737,9 тысячи рублей (годом ранее — 697,2 тысяч). Вдвоем супруги владеют земельным участком для сельхозпроизводства. Недвижимость находится в общей долевой собственности, при этом г-ну Лоору принадлежит 2/41 доли , а его жене — 5/41. Площадь территории равняется 2 987 143 кв. м (вероятно, речь идет о некоем пае в составе крупного хозяйства). Также слуга народа владеет участком земли под усадьбу (1064 кв. м) и жилым домом (245,2 кв. м). Передвигается Иван Лоор на Mitsubishi Pajero, у него есть автоприцеп и снегоход Arctic Cat Bearcat 5000 XT.

Депутат от "Единой России" Наталья Кувшинова задекларировала доходы в сумме 4,683 млн рублей (было 1,38 млн рублей). Парламентарий владеет квартирой площадью 53,8 кв. м, а также автомобилем Toyota Camry.

У эсера Александра Терентьева в 2017 году задекларировано 4,53 млн рублей (по итогам 2016 года было 4,63 млн рублей). А вот супруга справоросса продемонстрировала больший доход —10,16 млн рублей (за прошлый отчетный период — 10,79 млн рублей). Исходя из декларации, г-н Терентьев имеет в собственности квартиру (80,6 кв. м), в то же время на счету жены – три земельных участка (суммарно 5400 кв. м) и четыре жилых дома (в общей сложности 850 кв. м). Кроме того, супруга алтайского думца задекларировала Land Rover Discovery 4. Сам Александр Терентьев передвигается на Mercedes-Benz S 500 4Matic.

Новичок среди своих коллег, единоросс Олег Быков, пришедший в Госдуму на год позже остальных, задекларировал 1,267 млн рублей, а его жена – 296,6 тысяч рублей. Супругам принадлежит квартира в 52,5 кв. м на праве общей совместной собственности. На тех же основаниях чета владеет и автомобилем Toyota Corolla Fielder.

Ну, и в завершение предлагаем читателям Amic.ru посмотреть на доходы депутатов Госдумы от Республики Алтай. Их всего двое и оба представляют "партию власти". Итак, единоросс Родион Букачаков указал в декларации доход в 5,531 млн рублей (было 2,01 млн рублей), супруга думца на этот раз ничего не заработала (годом ранее — 422,6 тысяч рублей). Передвигается слуга народа на Toyota Land Cruiser Prado.

Еще один единоросс из РА Иван Белеков отчитался за минувший календарный период о доходах в размере 4,624 млн рублей (было 2,91 млн), его жена – о 17,454 млн рублей (было 1,19 млн рублей). Бывший спикер регионального Госсобрания владеет Nissan X-Trail.

Добавим, спикер Госдумы Вячеслав Володин указал в декларации личный доход в 51,358 млн рублей (по итогам 2016 года было 62,12 млн рублей).