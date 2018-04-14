Суббота, 14 Апрель, 07:28

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы посещаете ТРЦ и кинотеатры после трагедии в Кемерово?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 61,43
€ 75,75
458632
2°
Обь
434см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2018Дорожный ремонт - 2018Марафон Победы
Новости

Жена депутата Госдумы от Алтайского края за год "заработала" 2 копейки

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Согласно обнародованным документам, суммарно 10 думцев от региона задекларировали 153 млн рублей, а их супруги - 16 млн рублей

Фото: ok.ru

Депутаты Госдумы вслед за членами Совета Федерации отчитались о доходах за 2017 год. В состав нижней палаты парламента входит сразу 10 человек, представляющих Алтайский край. Всего в Госдуму от региона делегировано 8 единороссов, а также по 1 представителю от КПРФ и "Справедливой России".

Портал Amic.ru расставил алтайских думцев по местам, начиная с самого богатого.

Доход единоросса Александра Прокопьева в 2017 году составил 92,734 млн рублей (98,09 млн годом ранее). Супруга г-на Прокопьева задекларировала 947,2 тысячи рублей (было 638 тысяч). В собственности у Прокопьева находится земельный участок под дачное хозяйство (4936 кв. м), жилой дом с правом регистрации проживания (1100,7 кв. м), жилое строение без права такой регистрации (508,1 кв. м), три квартиры общей площадью 472 кв. м и еще одна квартира, находящаяся в общей совместной собственности (51,4 кв. м), а также 2 нежилых помещения (суммарно 421,5 кв. м).У супруги депутата в общей долевой собственности (1/2 часть) находится квартира площадью 66 кв. м. Автомобилей и иных транспортных средств семьей не задекларировано.

Бывший "социальный" вице-губернатор Алтайского края Даниил Бессарабов в прошлом году заработал 18,5 млн рублей (было 2,95 млн рублей). Столь весомая надбавка произошла из-за продажи недвижимого имущества. Жена депутата-единоросса отчиталась за 414,8 тысяч рублей (годом ранее — 376,8 тысяч рублей). У думца на двоих с женой есть земельный участок площадью 1450 кв. м и жилой дом (233 кв. м). Вся недвижимость принадлежит чете на праве общей совместной собственности. Добавим, по сравнению с прошлым отчетным периодом в декларации Бессарабова отсутствует квартира (81,6 кв. м), зато появился указанный выше жилой дом.

Заядлый борец с табаком, представитель ЕР Николай Герасименко задекларировал в документе 8,263 млн рублей (было 6,61 млн рублей), а его жена отчиталась за 248,4 тысяч рублей (годом ранее — 224,3 тысячи). Чете на праве общей совместной собственности принадлежат квартира (75,4 кв. м) и машиноместо (20 кв. м). Помимо этого супруга единолично располагает квартирой в 128 кв. м,  а сам г-н Герасименко имеет Lexus RX 200Т.

Писатель-коммунист Сергей Шаргунов заработал 6,622 млн рублей (по итогам 2016 года было 5,41 млн рублей). Он владеет двумя квартирами на праве общей долевой собственности. В одной из них площадью 68,7 кв. м ему принадлежит 1/3 часть, в другой (62,7 кв. м) – 1/2. Кроме того, думец ездит на Toyota Corolla. Супруга Шаргунова, прапраправнучка писателя Льва Толстого, указала годовой доход в размере 2 копеек, зато ей принадлежит на праве общей долевой собственности квартира площадью в 73,8 кв. м (доля жены депутата равна 1/3).

Еще один единоросс Виктор Зобнев указал в графе доход 6,357 млн рублей (годом ранее — 7,26 млн рублей), а его вторая половинка – 1,912 млн рублей (было 8,39 млн рублей). В распоряжении думца есть три квартиры общей площадью в 214 кв. м, два гаража (общая совместная собственность с женой) – 77,5 кв. м. Помимо этого, г-н Зобнев указал в декларации земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (1000 кв. м) и участок под объекты гаражного строительства (общая совместная собственность с женой, 94 кв. м). Также у него учтена земля под подземный гараж площадью 973 кв. м. В последнем случае речь идет об общей долевой собственности, каждому из супругов принадлежит по 1/88 части от недвижимого имущества. У жены думца есть две личных квартиры общей площадью 214 кв. м. Сам Виктор Зобнев вдобавок ко всему владеет гидроциклом Polaris. А вот автомобилей у супружеской четы, если верить декларации, нет.

В недавнем прошлом главврач Краевой клинической больницы Валерий Елыкомов (ЕР) указал в качестве дохода 4,99 млн рублей (по итогам 2016 года декларировал 3,48 млн рублей). Супруга депутата стала богаче на 1,083 млн рублей (ранее было 1,28 млн рублей). Думец владеет несколькими участками земли. Среди них — под индивидуальное жилищное строительство (1893 кв. м) и садовый (1244 кв. м). Также г-ну Елыкомову принадлежит жилой дом (229,5 кв. м) и квартира в 63,1 кв. м (общая долевая собственность, 3/4 доли). Супруга народного избранника располагает квартирой площадью 52,9 кв. м (общая долевая собственность, 1/2 доли) и погребом площадью 941 кв. м (общая долевая собственность, 10/941 доли). Передвигается Валерий Елыкомов на Toyota-RAV-4 и видимо по старой профессиональной привычке на "УАЗ 3962", санитарном автомобиле для медслужб повышенной проходимости.

Экс-председатель Алтайского Заксобрания Иван Лоор ("Единая Россия") заработал за год 4,91 млн рублей (было 4,12 млн рублей), его жена – 737,9 тысячи рублей (годом ранее — 697,2 тысяч). Вдвоем супруги владеют земельным участком для сельхозпроизводства. Недвижимость находится в общей долевой собственности, при этом г-ну Лоору принадлежит 2/41 доли , а его жене — 5/41. Площадь территории равняется 2 987 143 кв. м (вероятно, речь идет о некоем пае в составе крупного хозяйства). Также слуга народа владеет участком земли под усадьбу (1064 кв. м) и жилым домом (245,2 кв. м). Передвигается Иван Лоор на Mitsubishi Pajero, у него есть автоприцеп и снегоход Arctic Cat Bearcat 5000 XT.

Депутат от "Единой России" Наталья Кувшинова задекларировала доходы в сумме 4,683 млн рублей (было 1,38 млн рублей). Парламентарий владеет квартирой площадью 53,8 кв. м, а также автомобилем Toyota Camry.

У эсера Александра Терентьева в 2017 году задекларировано 4,53 млн рублей (по итогам 2016 года было 4,63 млн рублей). А вот супруга справоросса продемонстрировала больший доход —10,16 млн рублей (за прошлый отчетный период — 10,79 млн рублей). Исходя из декларации, г-н Терентьев имеет в собственности квартиру (80,6 кв. м), в то же время на счету жены – три земельных участка (суммарно 5400 кв. м) и четыре жилых дома (в общей сложности 850 кв. м). Кроме того, супруга алтайского думца задекларировала Land Rover Discovery 4. Сам Александр Терентьев передвигается на Mercedes-Benz S 500 4Matic.

Новичок среди своих коллег, единоросс Олег Быков, пришедший в Госдуму на год позже остальных, задекларировал 1,267 млн рублей, а его жена – 296,6 тысяч рублей. Супругам принадлежит квартира в 52,5 кв. м на праве общей совместной собственности. На тех же основаниях чета владеет и автомобилем Toyota Corolla Fielder.

Материалы по теме

Ну, и в завершение предлагаем читателям Amic.ru посмотреть на доходы депутатов Госдумы от Республики Алтай. Их всего двое и оба представляют "партию власти". Итак, единоросс Родион Букачаков указал в декларации доход в 5,531 млн рублей (было 2,01 млн рублей), супруга думца на этот раз ничего не заработала (годом ранее — 422,6 тысяч рублей). Передвигается слуга народа на Toyota Land Cruiser Prado.

Еще один единоросс из РА Иван Белеков отчитался за минувший календарный период о доходах в размере 4,624 млн рублей (было 2,91 млн), его жена – о 17,454 млн рублей (было 1,19 млн рублей). Бывший спикер регионального Госсобрания владеет Nissan X-Trail.

Добавим, спикер Госдумы Вячеслав Володин указал в декларации личный доход в 51,358 млн рублей (по итогам 2016 года было 62,12 млн рублей).

Материалы по теме

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

14.04.2018 07:27
- гость -

Скиньте реквизиты. Будем собирать всем миром на бедность.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
07:19
Тест: как хорошо вы знаете трагедию "Титаника" 0
07:03
Особняк с камином и теплым бассейном продают в Барнауле за 16,5 млн рублей 0
07:00
Гибель "Титаника" и зачем девушке обманывать девятерых: события 14 апреля 0
06:48
Озеро надежды: власти вложат 34 млн рублей в пляж на Манжероке 1
06:32
"Горячий" тренд: в сети набирает популярность новая модель бикини 0
06:17
Сильный ветер, дождь и снег: прогноз погоды в Алтайском крае на 14 апреля 0
06:01
Жена депутата Госдумы от Алтайского края за год "заработала" 2 копейки 1
05:05
СМИ: вертолет с президентом Таджикистана "потерялся" в горах в конце марта 0
04:05
Изможденная Савченко решила прервать голодовку 0
03:05
Доход Матвиенко по итогам 2017 года составил 23 миллиона рублей 0
02:05
Дмитрий Песков установил ICQ из-за блокировки Telegram 1
01:01
Роскомнадзор внес Telegram в реестр запрещенных сайтов 0
00:01
Барнаулец рассказал о "бутылочном острове" посреди Пивоварки 0
23:58
Самый богатый сенатор от Алтайского края в 2017 году заработал 5,6 млн 0
23:34
Семь человек стали жертвами аварии в Вологодской области 0
23:14
Путин заработал более 18 млн рублей за 2017 год 3
22:54
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала на концерте в Москве 0
22:32
Стало известно, сколько заработал Песков за 2017 год 3
22:13
СМИ: спецслужбы РФ пять лет следили за Скрипалями 2
21:54
Женщина скончалась при столкновении BMW и КамАЗа в Алтайском крае 1
21:28
Суд объяснил решение о немедленной блокировке мессенджера Telegram 0
21:12
24-летний участник "Comedy Баттл" скончался в Краснодаре 1
20:53
Рэпер Баста выплатил Децлу 350 тысяч рублей за оскорбления в соцсетях 1
20:29
Ученые выяснили, почему "совы" рискуют умереть раньше "жаворонков" 0
20:04
GrelkaFest: массовый бикини-заезд можно будет увидеть на Amic.ru 1
19:56
Следователи возбудили уголовное дело после крушения Ка-29 на Балтике 0
19:28
Дуров прокомментировал блокировку Telegram 0
19:08
Коротко о главном: рост цен, блокировка Telegram и прогноз погоды на лето
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 13 апреля
18:48
Ростелеком рассказал, когда может начаться блокировка Telegram 0
18:28
Новосибирца объявили в федеральный розыск после убийства охранника в баре 1
18:11
Песков объяснил, с чем связано решение о блокировке Telegram 3
17:51
Алтайского экс-чиновника будут судить за продажу здания родственнику 0
17:35
Главбух детсада в Славгороде похитила почти 900 тысяч рублей 2
17:26
Очевидцы сообщили о сильном подтоплении Черницкого кладбища в Барнауле 2
17:13
Упавшая металлоконструкция сломала обе ноги рабочему в Павловске 0
17:02
Молодой барнаулец устроил погоню на такси, чтобы совершить разбой 3
16:50
Алтайский край будет поставлять в Татарстан почвообрабатывающую технику 1
16:33
Кадыров выступил за продление президентского срока для Путина 25
16:23
Фура и легковушка столкнулись на проспекте Строителей в Барнауле 2
16:15
В Госдуму внесен законопроект об ответных мерах на санкции США 3
16:03
Дома и участки подтоплены паводком в 36 населенных пунктах Алтайского края 0
15:49
Только сильно не увлекайтесь: как собирать валежник и не нарушать закон 0
15:41
Суд постановил заблокировать мессенджер Telegram в России 10
15:34
Стоп-кадр. Время цветов-первоцветов пришло в Барнаул 1
15:23
Захваченное "террористами" здание АлтГУ освободили на учениях в Бийске 0
15:12
Шедшего по трассе мужчину насмерть сбили в Алтайском крае 2
15:01
Все на пляж: стала известна дата открытия купального сезона в Барнауле 2
14:50
На выставку Ван Гога: картины знаменитого художника показывают в Барнауле 1
14:41
Инженера бийского предприятия будут судить за смерть сотрудника от взрыва 1
14:34
Симфонический оркестр Resonance выступит в Барнауле с рок-хитами 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.