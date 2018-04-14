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Увольнение экс-главы ФБР Джеймса Коми - это одно из величайших достижений главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. Такое заявление сделала представитель Белого дома Сара Сандерс, пишет РИА Новости.
"Одним из величайших достижений президента, которое войдет в историю, станет увольнение Джеймса Коми. Как и многих других его коллег из ФБР, Коми навсегда запомнят, как опорочившего свою репутацию политикана", — заявила она, добавив, что американцы видят "наглую ложь человека", признавшегося в том, что он является источником утечки информации.
Сандерс прокомментировала публикацию книги Коми, назвав мемуары экс-главы ФБР "неудачным пиар-трюком", цель которого — реабилитация испорченной репутации.
Агентство напоминает, что Коми сравнил Трампа в своей книге с мафиози, требующим личной преданности. Также бывший руководитель ФБР описывает республиканца как "отъявленного вруна", который действует под влиянием своего эго и построившего вокруг себя "кокон альтернативной реальности, которым он энергично опутывал" всех сотрудников кабинета.
Мемуары Коми поступят в продажу на грядущей неделе.
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