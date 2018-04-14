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Глава Украины Петр Порошенко возложил ответственность за вооруженный конфликт на востоке Украины на коллегу из РФ Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение пресс-службы главы украинского государства.
Порошенко считает, что несколько лет назад "мир слушать не хотел о миротворцах", но сейчас многие страны готовы поучаствовать в составе миротворцеской операции.
Кроме этого, глава Украины обратился к Путину на "ты", говоря о позиции РФ по вводу миротворческого контингента в Донбасс.
"И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо неуважаемый, объяснить миру, а почему ты против", — заявил Порошенко, подчеркнув, что Украина готова вынести вопрос на голосование в Совбез ООН после того, как "Россия примет позицию всего мира".
Подчеркивается, что также глава Украины обратился к гражданам РФ, назвав их "уважаемыми либо неуважаемыми".
Порошенко в своем обращении также отметил роль РФ в Совете Безопасности ООН. В частности, он выразил недовольство тем, что Россия использует право вето. Украинский лидер считает, что подобная политика ведет к гибели мирных людей, призвав "лишить права вето страну-агрессора".
Агентство отмечает, что Украина настаивает на том, что миротворческая миссия ООН должна иметь широкий мандат. При этом Киев выступает за размещение контингента на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Путин поддержал идею введения миротворцев, но выступил против широкого мандата, подчеркнув, что их основной функцией должно стать обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ.
Комментарии
Сам виноват.