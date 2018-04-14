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Посетители четвертого этажа кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" после начала пожара могли самостоятельно выйти лишь в течение первых пяти минут. Такое заявление сделал главный госинспектор по пожнадзору МЧС РФ Ринат Еникеев, ссылаясь на итоги проведенного экспертами МЧС моделирования ситуации.
"Предварительные расчеты показали, что у посетителей четвертого этажа для самостоятельной эвакуации при неработающих системах противопожарной защиты было всего 5 минут 4 секунды", — цитирует ТАСС его слова. Именно за такой промежуток времени весь четвертый этаж торгового центра заполнился едким дымом, отметил Еникеев.
При этом моделирование ситуации подтвердило, что при работающей сигнализации, системе оповещения, дымоудаления, автоматического пожаротушения, а также при открытых эвакуационных выходах посетители четвертого этажа смогли бы спокойно покинуть все помещения ТЦ за 2 минуты 25 секунд, "до того как все выходы были блокированы опасными факторами пожара".
Еникеев подчеркивает, что это предварительные данные, в основе которых лежит наилучший сценарий развития пожара и минимальная загрузка горючими материалами.
Напомним, крупный пожар в кемеровском ТЦ произошел 25 марта. Он унес жизни 64 людей, включая 41 ребенка. По факту пожара и гибели людей расследуется ряд уголовных дел, фигурантами которых стали восемь человек.
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