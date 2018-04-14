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Движение грузовиков по мосту через Керченский пролив планируется открыть осенью текущего года. Об этом заявил глава Минтранса РФ Максим Соколов в кулуарах Красноярского экономического форума, пишет ТАСС.
"В полном объеме откроется, как и планировалось, до конца 2018 года — осенью 2018 года, скажем так, пойдут грузовики и полугрузовые автомобили", — цитирует агентство его слова.
Глава ведомства отметил, что пересечь Крымской мост на машине можно минимум за 14 минут.
В ответ на вопрос, сколько составит время в пути по мосту на легковушке, Соколов ответил: "Если по самому мосту, то это легко посчитать. Мост 19 км, разрешенная скорость на мосту будет 90 км. Поэтому легко посчитать: если 60 км ехать, это будет 19 минут, а 90 км/ч будет в 1,5 раза быстрее, значит это будет примерно 14 минут".
Агентство напоминает, что в связи с планами строителей моста ввести его автодорожную часть в эксплуатацию в мае текущего года, намного опередив график, Минтранс рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив. В частности, предлагается на первом этапе — сразу после ввода моста — открыть проезд для легковых машин и автобусов, которые обеспечивают пассажирские перевозки. Открыть движение для грузового транспорта планируется на втором этапе — в конце 2018 года, а исключение предусмотрено для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части Крымского моста. Транспорт строителей сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия его автодорожной части.
По данным ведомства, планируется, что уже в мае будет обеспечен сквозной проезд на 40-километровом автоподходе со стороны таманского берега, без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью.
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