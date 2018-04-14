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Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен атакой на Сирию не только "наказать" сирийское правительство, но и заставить "заплатить" союзников страны — Россию и Иран. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal и ее источники.
Издание отмечает, что президент США недоволен вариантами атаки на Сириию, предложенными его советниками, и призывает к более решительным действиям. В частности, в ходе разговора с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом республиканец настаивал на планах удара по Сирии, при котором бы также "заплатили" РФ и Иран.
"Он хочет, чтобы Мэттис чуть-чуть вышел за пределы", — цитирует издание слова своего собеседника.
Подчеркивается, что министр обороны Штатов сопротивляется планам главы государства из-за возможности возникновения "опасного конфликта" с российской или иранской стороной. Также Мэттис обеспокоен, что у администрации Штатов нет более широкой стратегии в регионе.
Источники газеты добавили, что за последние два дня у американских вооруженных сил было две возможности нанести по Сирии удар, но Мэттис решил не пользоваться ими. Так, одну из запланированных на ночь четверга, 12 апреля, глава Пентагона отменил из-за опасений эскалации ситуации с РФ.
Сообщается, что в пятницу после полудня глава США собирался провести заседание с советниками по нацбезопасности, чтобы снова обсудить ситуацию в Сирии.
Ранее Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую местные власти отрицают.
Комментарии
Ну вот и двух лет не прошло между "отменю санкции против России" и "призывает к более решительным действиям"