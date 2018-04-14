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Специалисты из Кембриджского университета определили безопасную для организма дозу алкоголя. По словам ученых, она составляет 100 г чистого спирта в неделю, передают "Известия".
Уточняется, что данный объем спиртного эквивалентен пяти кружкам пива крепостью 4% или 875 мл вина крепостью 13%.
Газета пишет, что в продолжительном исследовании участвовали 600 тысяч человек, которые склонны к употреблению алкоголя. Специалисты установили, что 40 тысяч из них скончались от сердечно-сосудистых заболеваний, а 39 тысяч испытали первые симптомы.
Также в исследовании говорится, что превышение допустимой дозы спирта на 100 г уменьшает предполагаемую продолжительность жизни на полгода, на 250 г — на один-два года.
В заключение ученые напоминают, что употребление алкоголя не приносит никакой пользы организму, в отличие от распространенных предрассудков.
Комментарии
Значит и 350 грамм не сильно повредит
Если не планируешь детей делать