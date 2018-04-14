Фото: gandex.ru
В Барнауле разыскивают молодые люди за кражу роз. Информация об этом появилась в паблике "Инцидент Барнаул" во "ВКонтакте".
Уточняется, что инцидент произошел вечером в пятницу, 13 апреля, в цветочном павильоне, расположенном на Социалистическом проспекте. "Двое парней разбили витрину и похитили 20 роз", — говорится в сообщении.
В записи описаны приметы похитителей цветов. Рост одного из них 185 сантиметров, он худощавый. Был одет в светлую куртку с капюшоном. Рост второго похитителя 165 сантиметров, он среднего телосложения. Парень был одет в красную куртку с черными полосками вдоль рукавов.
Подчеркивается, что у обоих молодых людей на лицах были надеты медицинские маски.
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