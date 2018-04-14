Фото: dev.ilkmade.com
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп отдал приказ нанести "точечные удары" по Сирии. Это является ответом на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума, пишет RT со ссылкой на CNN.
"Я отдал приказ ВС США нанести точные удары по объектам программы производства химоружия сирийского диктатора Башара Асада", — цитирует канал слова республиканца.
Трамп отметил, что к операции против властей САР присоединились Великобритания и Франция.
Президент США добавил, что Америка готова использовать "все инструменты национальной мощи" против Сирии, пока Дамаск не прекратит применение химического оружия, добавляет ТАСС.
Комментарии
А как же наши ПВО, говорили что все там под контролем
Здесь много кто чего говорил. Сейчас ждём ответного удара по Воронежу
А ПВО, у нас такое же, как в мультиках про новейшие разработки.
Сейчас ждём ответного удара по Воронежу
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А чё сразу Воронеж? Пусть там в Сирии воюют пока на надоест. Базы уничтожают, авианосцы топят.
Ребят, а что случилось с Джигурдой? Он правда заболел или это фейк?
всего 3.5 гнидо-либераста в комментариях, а воняет от них как от тонны говна
Довыеживался Путин, теперь опять сотнями наши ребята из Сирии поедут в закрытых гробах, но там же нефть, Путину плевать на своих граждан, ему деньги важнее
Асад потопил пиндосов крейсер?
Это вам не в твиттере писульки публиковать. Теперь я думаю ракеты точно будут. Ну или можно будет смело Трампа лжецом называть.
Америка, вечер, пятница, 13-е... Ну очень толерантно... пацаны, млин...
А как щеки то, надували!
А может Трамп вчера просто перепил и начал приказы раздавать, направо и налево? Он же наш человек!
Американцы будут горды за свои вооруженные силы.
ну вот, опять это потешное российское правительство обделалось...
Начальник генштаба слово сдержит.
У нас уже ночь, была, главнокомандующий спал.
Вася, что там ваши ребята делают?
Неловко выйдет...
фашисты тоже ночью напали....
>>>Это вам не в твиттере писульки публиковать. Теперь я думаю ракеты точно будут. Ну или можно будет смело Трампа лжецом называть.
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Что значит точно будут? Они уже отстреляли два часа назад, как приказ и вышел, наши не ответили ничем. Все по Дамаску упало и пригородам.
Что значит точно будут? Они уже отстреляли два часа назад
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Ну я об этом не знал. Амик где новость, что США обстреляли ракетами Дамаск и пригороды?
Пишут что в одной из волн из 30-ти ракет было перехвачено 28.
https://www.facebook. com/Syria…1545647158
https://www.liveleak. com/view?t=xl3A_1523672699
За минуту минимум 2 сбиты, Дамаск пробел убрать
10:32, ну наши сказочники могут написать, что из 1000000 ракет было перехвачено 999998.
Друзья меня убеждали, что надо голосовать за путина (с маленькой буквы), так как хоть в стране все плохо, но на международной арене с РФ начали считаться. Томогавки летели и гадили сверху на голову ВС РФ.
Сирийцы собираются на площади Омейядов для празднования успешного отбития атаки
Теперь опять будут петь ,что ничего их ракеты не повредили,а даже лучше стало .Проглотили раз ,глотать будем постоянно теперь .
Какие у нас союзники теперь будут,если предали и этого .Тьфу ,больше нечего и говорить .
Мультики горазды были показывать .
Телеканал Al Jazeera со ссылками на информацию сирийского государственного телевидения сообщает, что силы ПРО Сирии активно противодействовали ракетным ударам. По сообщению сирийского ТВ, все ракеты, нацеленные на город Хомс и его окрестности, были сбиты.
видео работы ПВО
https://www.facebook. com/kask.…364930249/
Думаю, что у Трампа дефицита ракет нет. Будут запускать пока все желаемые цели не будут поражены.