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Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии

, ИА "Амител"
Удары являются ответом на предполагаемую химатаку в Думе

Фото: dev.ilkmade.com

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп отдал приказ нанести "точечные удары" по Сирии. Это является ответом на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума, пишет RT со ссылкой на CNN.

"Я отдал приказ ВС США нанести точные удары по объектам программы производства химоружия сирийского диктатора Башара Асада", — цитирует канал слова республиканца.

Трамп отметил, что к операции против властей САР присоединились Великобритания и Франция.

Президент США добавил, что Америка готова использовать "все инструменты национальной мощи" против Сирии, пока Дамаск не прекратит применение химического оружия, добавляет ТАСС.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.04.2018 09:24
iOne

А как же наши ПВО, говорили что все там под контролем

0  0
14.04.2018 09:30
- гость -

Здесь много кто чего говорил. Сейчас ждём ответного удара по Воронежу

0  0
14.04.2018 09:33
Илья

А ПВО, у нас такое же, как в мультиках про новейшие разработки.

0  0
14.04.2018 09:35
- гость -

Сейчас ждём ответного удара по Воронежу
-----------------

А чё сразу Воронеж? Пусть там в Сирии воюют пока на надоест. Базы уничтожают, авианосцы топят.

0  0
14.04.2018 09:39
Ghost

Ребят, а что случилось с Джигурдой? Он правда заболел или это фейк?

0  0
14.04.2018 09:46
- гость -

всего 3.5 гнидо-либераста в комментариях, а воняет от них как от тонны говна

0  0
14.04.2018 09:50
Василий

Довыеживался Путин, теперь опять сотнями наши ребята из Сирии поедут в закрытых гробах, но там же нефть, Путину плевать на своих граждан, ему деньги важнее

0  0
14.04.2018 09:51
Димитрий

Асад потопил пиндосов крейсер?

0  0
14.04.2018 09:53
- гость -

Это вам не в твиттере писульки публиковать. Теперь я думаю ракеты точно будут. Ну или можно будет смело Трампа лжецом называть.

0  0
14.04.2018 09:54
Буська

Америка, вечер, пятница, 13-е... Ну очень толерантно... пацаны, млин...

0  0
14.04.2018 09:54
- гость -

А как щеки то, надували!

0  0
14.04.2018 09:57
- гость -

А может Трамп вчера просто перепил и начал приказы раздавать, направо и налево? Он же наш человек!

0  0
14.04.2018 09:58
- гость -

Американцы будут горды за свои вооруженные силы.

0  0
14.04.2018 09:59
- гость -

ну вот, опять это потешное российское правительство обделалось...

0  0
14.04.2018 09:59
- гость -

Начальник генштаба слово сдержит.

0  0
14.04.2018 09:59
- гость -

У нас уже ночь, была, главнокомандующий спал.

0  0
14.04.2018 10:01
- гость -

Вася, что там ваши ребята делают?

0  0
14.04.2018 10:12
- гость -

Неловко выйдет...

0  0
14.04.2018 10:23
an2

фашисты тоже ночью напали....

0  0
14.04.2018 10:25
- гость -

>>>Это вам не в твиттере писульки публиковать. Теперь я думаю ракеты точно будут. Ну или можно будет смело Трампа лжецом называть.
---
Что значит точно будут? Они уже отстреляли два часа назад, как приказ и вышел, наши не ответили ничем. Все по Дамаску упало и пригородам.

0  0
14.04.2018 10:29
- гость -

Что значит точно будут? Они уже отстреляли два часа назад
--------------------
Ну я об этом не знал. Амик где новость, что США обстреляли ракетами Дамаск и пригороды?

0  0
14.04.2018 10:32
- гость -

Пишут что в одной из волн из 30-ти ракет было перехвачено 28.
https://www.facebook. com/Syria…1545647158

0  0
14.04.2018 10:35
- гость -

https://www.liveleak. com/view?t=xl3A_1523672699
За минуту минимум 2 сбиты, Дамаск пробел убрать

0  0
14.04.2018 10:35
- гость -

10:32, ну наши сказочники могут написать, что из 1000000 ракет было перехвачено 999998.

0  0
14.04.2018 10:36
- гость -

Друзья меня убеждали, что надо голосовать за путина (с маленькой буквы), так как хоть в стране все плохо, но на международной арене с РФ начали считаться. Томогавки летели и гадили сверху на голову ВС РФ.

0  0
14.04.2018 10:37
- гость -

Сирийцы собираются на площади Омейядов для празднования успешного отбития атаки

0  0
14.04.2018 10:38
Олег

Теперь опять будут петь ,что ничего их ракеты не повредили,а даже лучше стало .Проглотили раз ,глотать будем постоянно теперь .
Какие у нас союзники теперь будут,если предали и этого .Тьфу ,больше нечего и говорить .
Мультики горазды были показывать .

0  0
14.04.2018 10:38
- гость -

Телеканал Al Jazeera со ссылками на информацию сирийского государственного телевидения сообщает, что силы ПРО Сирии активно противодействовали ракетным ударам. По сообщению сирийского ТВ, все ракеты, нацеленные на город Хомс и его окрестности, были сбиты.

0  0
14.04.2018 10:40
- гость -

видео работы ПВО
https://www.facebook. com/kask.…364930249/

0  0
14.04.2018 10:42
- гость -

Думаю, что у Трампа дефицита ракет нет. Будут запускать пока все желаемые цели не будут поражены.

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