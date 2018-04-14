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Увеличение дохода главы РФ Владимира Путина за прошлый год почти на 10 миллионов рублей связано с тем, что он продал земельный участков. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
"Да, продал участок", — заявил он в ответ на вопрос, с чем связан заметный рост доходов президента в 2017 году.
Согласно опубликованной на сайте Кремля декларации, доход главы РФ за прошлый год составил 8 миллионов 728 тысяч рублей против 8 миллионов 858 тысяч в 2016 году.
За прошлый год произошли изменения в списке объектов недвижимости, которая находится в собственности или в пользовании главы государства. В сведениях о доходах больше не указан земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метра, ранее каждый год декларировашийся Путиным.
В остальном список задекларированной главой государства недвижимости остался неизменным.
Комментарии
Тогда получается, что усатая секретутка "заработала" больше своего шефа. Или он таки продал пресловутые часы?
В следующем году он легендарный прицеп "Скиф" продаст. За миллионов 15 точно уйдёт.
а я уж, грешным делом, подумал, что скифа продал...