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Media-Saturn-Holding GmbH (входит в Ceconomy AG) ведет переговоры с "М.Видео" о возможной продаже российского бизнеса. Об этом пишет "Интефракс", ссылаясь на сообщение немецкой компании.
Кроме этого, в рамках возможной сделки обсуждается покупка немецкой компанией миноритарной доли в "М.Видео". Подчеркивается, что решение о сделке пока не принято. В случае его принятия потенциальный покупатель раскроет детали.
Агентство пишет, что Media-Saturn управляет в РФ магазинами бытовой техники и электроники Media Markt, являющимся лидером рынка в Европе. В РФ сеть развивает компания ООО "Медиа-Маркт-Сатурн". С 2006 года в России было открыто около 60 магазинов, сообщается на сайте ритейлера.
Согласно данным агентства, выручка компании в 2016 году сократилась на 6%, до 41,35 миллиарда рублей, чистый убыток составил 4,29 миллиарда рублей.
"М.Видео" является лидером российского ритейла бытовой техники и электроники. Компания намерена купить своего конкурента "Эльдорадо" за 45,5 миллиарда рублей. Обе компании входят в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева.
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