Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Ветреная и прохладная погода ожидается в Алтайском край в воскресенье, 15 апреля.
Согласно данным регионального Гидрометцентра, в крае не ожидается существенных осадков, в утренние часы местами будет туман.
Дневные температуры составят +6…+11 градусов. Ветер будет юго-западный, 2-7 метров в секунду с усилением до 15 метров.
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В Барнауле будет без осадков. Днем в краевой столице температура за окном составит +6…+8 градусов.
Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду с усилением до 12 метров.
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