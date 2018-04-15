Фото: avito.ru
Элитную квартиру площадью 110 квадратных метров продают в кирпичной восьмиэтажке на Змеиногорском тракте в Барнауле за 9,85 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
"Экологически чистый район города. Вокруг сосновый лес и чистый воздух. Рядом горнолыжный комплекс "Авальман", санатории, базы отдыха, магазины, кафе, рестораны и др. Два детских сада в шаговой доступности. Закрытая и охраняемая территория жилого комплекса", — отмечает автор объявления.
Имеются удобные парковки закрытого и открытого типа. Рядом с домом расположена красивая прогулочная зона с фонтанами.
Высота потолков в квартире составляет 3,3 метра. Планировка жилья — кухня с центром для завтрака, гостиная и две спальные комнаты.
Также в квартире имеются две большие лоджии с витражным остеклением и панорамным видом, просторная ванная комната и гостевой туалет.
Во всех комнатах установлены кондиционеры, на полу – ламинат.
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