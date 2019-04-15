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Британская актриса Эмма Уотсон, родившаяся в Париже и прославившаяся в Голливуде, отмечает 15 апреля свое 29-летие.
Звезда "Гарри Поттера" известна не только как актриса, но и в качестве модели. А ее день рождения – отличный повод вспомнить, насколько прекрасна эта британская девушка.
Комментарии
Хоть ты и страшненькая,но с днюхой тебя,Эммка!
Она ж феминистка. А это напрочь перечеркивает все ее достоинства.
Страшненькая
Мужика ей хорошего не попадалось вот и дурь всякая в бестолковой башке...., а так знатная деваха....
Люблю ее, еще с Гарри Потера, больше всех персонажей в фильме нравилась.