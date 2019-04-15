Фото из открытых источников

Британская актриса Эмма Уотсон, родившаяся в Париже и прославившаяся в Голливуде, отмечает 15 апреля свое 29-летие.

Звезда "Гарри Поттера" известна не только как актриса, но и в качестве модели. А ее день рождения – отличный повод вспомнить, насколько прекрасна эта британская девушка.