Фото: vk.com/barneos22
ДТП с участием автомобиля Lexus RX 300 произошло в Барнауле в ночь на субботу, 14 апреля. Об этом сообщили в городской ГИБДД.
Уточняется, что в 3:35 субботы на улице Просторной водитель иномарки, предположительно, не справился с управлением, наехал на стойку дорожного знака, после чего машина опрокинулась.
В сообщении сказано, что в ДТП пострадала 42-летняя женщина-пассажир. Ей оказали помощь в горбольнице №1, госпитализация не потребовалась.
Полицейские проводят проверку по факту аварии и уточняют обстоятельства произошедшего.
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