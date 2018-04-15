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Научная библиотека имени Вячеслава Яковлевича Шишкова и Краевой дворец молодежи в Барнауле определили в качестве мест встреч депутатов с избирателями.
Это решение санкционировано постановлением губернатора Алтайского края Александра Карлина. Документ был подписан главой региона 11 апреля и в настоящий момент опубликован на официальном портале правовой информации.
В постановлении речь идет о местах и помещениях, находящихся в государственной собственности Алтайского края, которые предоставляются для проведения встреч депутатов Госдумы и регионального парламента с избирателями.
В итоге в перечень вошли два места. Во-первых, это Краевой дворец молодежи, расположенный в здании №204в по улице Юрина. Помещение площадью 445,4 квадратных метра предоставляется для встреч депутатов и граждан по вторникам, средам и четвергам с 09:00 до 18:00, сказано в документе. Вместимость помещения – 200 человек.
Также народные избранники и избиратели могут встречаться в "Шишковке". В здании №5 по улице Молодежной на эти цели выделено 78,44 квадратных метра. Количество посадочных мест – 90. Встречи здесь можно проводить с 10:00 до 17:00 по понедельникам и вторникам.
"Помещения для проведения встреч предоставляются депутатам на равных условиях в порядке очередности поданных заявлений и с учетом запланированных мероприятий в помещениях для проведения встреч. В случае, если помещение для проведения встреч уже предоставлено другому депутату, руководитель учреждения предлагает иное время или дату проведения встреч в данном помещении", — говорится в документе.
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