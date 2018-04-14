Фото: start33.ru
Депутат Государственной думы от "Единой России" Григорий Аникеев стал самым богатым депутатом по итогам 2017 года. Его доход составил 4,3 миллиарда рублей, пишут "Ведомости", ссылаясь на опубликованную на сайте нижней палаты декларацию.
Издание пишет, что Аникеев является основателем ABI Group, занимающейся мясопереработкой и девелопментом. В Думе он с 2007 года. До 2015 года депутат входил в список богатейших бизнесменов РФ по версии в Forbes. В 2015 году издание оценивало его состояние в 400 миллионов долларов. Он уже был богатейшим депутатом Госдумы три года подряд: с 2012 по 2014 года.
В 2015 году доход Аникеева составлял 600 миллионов рублей, а в 2016 – 527,6 миллиона рублей.
Согласно декларации, за прошлый год Аникеев избавился от двух квартир общей площадью 316,8 квадратов, трех машино-мест, двух земельных участков (7338 квадратных метра 900 квадратов), а также не достроенного жилого дома площадью 41,7 квадратных метра. При этом у него появился жилой дом площадью 298,9 квадрата и земельный участок площадью 10901 квадратных метров.
Кроме этого, депутат задекларирвоал баню (380,6 квадратов), сеть канализаций и водопровода, сеть наружного освещения, еще один жилой дом (265,3 квадрата), два жилых помещения общей площадью 35,8 квадратных метра, два здания КПП, земельный участок для жилого строительства и даже ограждение по границе жилого сектора.
Комментарии
задекларирвоал баню (380,6 квадратов)
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380 квадратов Баня так баня!
А что поделать, какая харизма, такая и баня
И что такого:депутат как депутат.Он же не виноват что его тянет бизнесом предприниматься.
а для кого и чего они декларируются? Соревнуются между собой? Так кинул бы пару миллиардов в пенсионный фонд!