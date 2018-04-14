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13 сел остаются подтопленными в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Подтопленными остаются восемь домов

Фото: ural56.ru

В Алтайском крае остаются подтопленными восемь частных жилых домов и 95 приусадебных участков в 13 населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что, согласно данным на 22:00 пятницы, 13 апреля, подтопленные участки находятся в Краснощековском, Бийском, Первомайском, Чарышском и Каменском районах.

В правительстве напоминают, что с 27 марта в регионе действует режим ЧС.

Согласно прогнозу ГУ МЧС РФ по Алтайском у краю, в ближайшие сутки ожидается положительная динамика уровней на водных объектах региона. Однако позднее тенденция может замедлиться из-за прогнозируемого похолодания. Неблагоприятная ситуация с локальным подтоплением приусадебных участков и жилых домов, которые расположены в низменностях, сохраняется в Алейске, Барнауле, Краснощековском и Усть-Пристанском районах.

В пресс-службе добавляют, что к ликвидации последствий паводка в регионе привлекли 1432 человека, 502 единицы техники и 58 плавсредств. 

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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