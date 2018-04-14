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Доход сенатора от Республики Дагестан Сулеймана Керимова за прошлый год составил 2 миллиарда 750 миллионов рублей. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на опубликованную на сайте Совфеда декларацию.
В 2016 задекларированный доход сенатора составлял 12 миллионов 2 тысячи рублей. Таким образом, в 2017 году его доходы выросли в 230 раз.
Супруга Керимова задекларировала доход в размере 3,6 миллиона рублей.
Напомним, 6 апреля Минфин США ввел санкции в отношении 24 бизнесменов и чиновников из РФ. В список был включен также и Керимов. Позднее стало известно, что из-за санкций он обеднел за сутки на 1,4 миллиарда долларов.
В данный момент Керимов находится во Франции, где его задержали 21 ноября прошлого года по обвинению в нелегальном ввозе в страну от 500 до 750 миллионов евро с помощью подставных лиц. Сенатора отпустили из-под стражи под залог в пять миллионов евро, в начале декабря сумма выросла до 40 миллионов.
Комментарии
Тут нет ничего удивительного. Это же не нормально когда человека ловят за отмывание 500 миллионов евро, а у него официальный доход 12 миллионов рублей.
Миллиардера и миллионеры решают , что можно жить и на 10 тыров.