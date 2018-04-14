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Полицейские задержали молодого человека в Зональном районе по подозрению в краже имущества, которое находилось в дачном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Ранее в полицию с заявлением о краже обратилась хозяйка дома, расположенного в селе Плешково. Она рассказала, что неизвестные унесли из дома три радиатора отопления, водяной насос, пылесос, стиральную машину, прибор учета электроэнергии и два детских бассейна. Своими действиями злоумышленники нанесли ущерб на сумму свыше 10 тысяч рублей.
Стражи порядка предварительно установили, что кража была совершена в период с февраля по апрель 2018 года. Злоумышленники пробрались в помещение, выбив входную дверь.
Уже на следующий день после поступления заявления в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось задержать подозреваемого в совершении кражи — им оказался 19-летний местный житель. Молодой человек признал свою вину. Похищенное имущество стражи порядка нашли по месту его жительства.
Отмечается, что по факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
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