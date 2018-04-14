Фото: knk.media
Россия потребует созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за ситуации вокруг Сирии. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на источник в МИД РФ.
Напомним, американский лидер Дональд Трамп в субботу, 14 апреля, принял решение нанести авиаудар по Сирии. К атаке присоединились Великобритания и Франция.
Глава российского государства Владимир Путин назвал нападение коалиции, возглавляемой США, на Сирию актом агрессии, добавляет РБК, ссылаясь на опубликованное на сайте Кремля заявление президента.
"Без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом", — заявил Путин.
Он отметил, что Россия осуждает нападение на Сирию. Также, по словам главы РФ, предлогом для ударов стала инсценировка применения химоружия.
Путин подчеркнул, что российские военные эксперты не нашли следов применения хлора или иных отравляющих веществ, при этом "ни один местный житель не подтвердил факт химатаки".
В заключение президент подчеркнул, что эскалация ситуации в Сирии оказывает разрушительное воздействие на систему международных отношений.
Комментарии
Обещали сбивать носители, обещал не значит жениться. Таковы ВОЕННЫЕ В НАШЕЙ СТРАНЕ. Если ударят по Сирии мы ответим, и где лицо, подставили другую щеку? Кто теперь с нами будит считаться.
Ну счас Путин точно россиянам запретит пить американский виски, будем пить дагестанский "боярышник".
Трамп сказал, Трамп сделал. Югославию сдали теперь Сирия. Пена про нашу армию сдута?
Мультики не подействовали)))) Опять опустили мультипликатора))))
Есть еще вопросы относительно того,кто в мире авторитет???/
Опять Вове к носу подвели и дали понюхать... Видимо в США не смотрят первый канал, где Вова считается авторитетом.
Заменили начальника мебельного магазина на начальника мебельной фабрики, не помогает, может пора посмотреть на кадровых военных и не бояться им давать руководства вооруженными силами. Хватит мебель делать на заводах, пока они ещё могут хоть что то.
Последний аккорд:развернутся и уйдут восвояси несолоно хлебавши.И останутся в Сирии две военные базы,которые будут диктовать непреклонную волю Российской Федерации.
bservice
ты реально хочешь войны? Ты думаешь если у власти в армии были бы кадровые военные то они бы уже нанесли ядерный удар по америке, или бравые ВДВшники маршировали по техасу?
16:45, по мне так если какой-то крейсер пускает ракеты, то должны полететь ракеты ему в ответ. То же и самолётами. О ядерной войне никто не говорит.
DJ Shadow - Nobody Speak feat. Run The Jewels (Official Video)
Из их разговора я понял только одно слово по русски.
2
14.04.2018 16:29
bservice
уважаемый, а может для начала отремонтируем больницы и поликлиники? сделаем их реально бесплатными и завезем туда хорошее оборудование + вырастим поколение хороших врачей??? а заодно дороги сделаем такими, что бы они со снегом не сходили? а заодно перестанем рисовать среднюю зарплату по стране в 40 штук??? а заодно сделаем так, чтобы наши ракеты в космол летали, а не падали в Тихий океан??? а заодно поднимим долю России в мировом ВВП до 22% (как у проклятых пиндосов, а не как наши 1,7)?? а заодно долю сельского хозяйства в ВВП страны процентов до 35 (а не как у нас - 3!!!). вот когда у нас в стране не будет 25 миллионов нищих - вот тогда и будете "бряцать" тем, что НАША промышленность РЕАЛЬНО смогла САМА СДЕЛАТЬ. почему-то 99% ватников "забывают" о том, что в Россию ввозится 90% парка различного оборудования (зайдите в любой магазин и посмотрите шильдики - где и кем сделано) и 85% продуктов питания (только не говорите мне про количество "сыра", произведенного на Алтае - у нас столько молока не прозводится - можете сами статистику сопоставить)
Если говорили будим уничтожать носители, надо делать. Мужик сказал мужик сделал. Не сможешь сделать, не надо говорить. Речь идет не о войне о чести погон на плечах. Честь имею. Так говорили офицеры, думали прежде чем говорить и верили мы им когда шли за речку.
14.04.2018 16:52
- гость -
То есть ты хочешь напасть на Америку. в виде америнского крейсера, за то что она помогает неким третьим людям. или амеры бомбили Россию? Другое дело, Что Путин обещал ответить и если он не ответит он трепло.
А джоп-это по английски "работа", а вовсе не то,что в первую очередь приходит на ум русскому.
Дюше
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Как вы думаете,это за нас будет делать Путин? И его окружение будет ему в этом помогать? )
Путин обещал ответить и если он не ответит он трепло.
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А чем он ответит? Пальчиком погрозит?
Вот вам и победоносное завершение войны в Сирии! Когда с вовой хотели договориться, он и говорить не с кем не хотел. А когда сам получил от серьезного противника, то сам поджав хвост в ООН побежал жаловаться.
и толку то? один фиг только страны-изгои поддерживают в ООН Россию