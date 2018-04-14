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ТРЦ "Воскресенье" в Бийске закрыли для посещения. Об этом в субботу, 14 апреля, сообщил "Бийский рабочий".
Ранее прокуратура предупреждала, что будет через суд требовать временного закрытия четырех ТЦ в Барнауле и Бийске. Одним из них и был "Воскресенье".
Издание отмечает, что в здании торгового центра расположено свыше сотни объектов, включая магазины, детские площадки и кинотеатры. Сейчас ни один из них не принимает посетителей. Сотрудники ТЦ пока сообщают, что точные сроки закрытия неизвестны. В данный момент запрет на посещения здания посетителями распространяется до понедельника, 16 апреля, в связи с "техническими причинами". Торговый центр сейчас проверяют контролирующие органы.
Сообщается, что стали известны выявленные нарушения в ТЦ. Среди них: не все пожарные краны были укомплектованы пожарными рукавами и ручными стволами, на путях эвакуации применены материалы с высокой пожароопасностью, автоматическая система пожаротушения была изначально неверно спроектирована, во время включения противопожарной система реклама и трансляция фильмов в зала не прекращаются, а уровень звука сирены ниже положенного. Кроме этого, детская игровая зона и детские аттракционы находятся на третьем и четвертом этажах здания, поэтому не все смогут вовремя эвакуироваться при пожаре.
"Бийский рабочий" подчеркивает, что ранее на встрече местных представителей МЧС и городского управления ГОЧС и ПБ с предпринимателями ТЦ "Воскресенье" приводился в пример, поскольку в нем "нарушений нет".
Добавим, что три торговых центра, которые хотят закрыть в Барнауле — это "Гулливер", "Район" и "Первомайский".
Комментарии
Предлагаю местных представителей МЧС и городского управления ГОЧС и ПБ
отправить на рудники, подумать, чтобы в будущем не говорить что попало