Фото: vk.com
Автомобиль в Барнауле вылетел на трамвайные пути после столкновения с другой машиной. Информация об этом появилась в сообществах Barnaul 22 и "Инцидент Барнаул" во "ВКонтакте".
Уточняется, что машины Hyundai Tucson и Toyota WiLL столкнулись на пересечении проспект Красноармейский — улица Молодежная в субботу, 14 апреля, около 11:15. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.
От столкновения один автомобиль вылетел на трамвайные пути, сломав разделительное ограждение. Также сообщается, что у машины вырвало одно из колес.
Авария парализовала движение трамваев на полчаса: автомобиль убрали с рельс около 11:46.
Комментарии
Вот что трамваи-то делают...
Внимательнее присмотрелся и понял: это немного не доезжая до улицы Крупской Надежды Константиновны,жены Владимира Ильича Ленина.