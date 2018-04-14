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Новости

Франция опубликовала видео удара по Сирии

, ИА "Амител"
Цель - центр производства химического оружия сирийским режимом

Фото: twitter.com

Минобороны Франции в своем официальном Twitter-аккаунте опубликовало видео ракетного удара по Сирии с одного из многоцелевых фрегатов. Об этом пишет РИА Новости.

В подписи говорится, что целью ударов стал центр производства химоружия сирийским режимом.

Ранее администрация французского лидера Эммануэля Макрона — Елисейский дворец — опубликовал в соцсети видео вылета самолетов для нанесения ударов по Сирии в ночь на субботу, 14 апреля.

Агентство отмечает, что ранее глава Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Британия и Франция.

Согласно данным Минобороны РФ, 14 апреля с 3:42 до 5:10 по московскому времени самолеты и корабли коалиции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры САР свыше 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительную часть из которых сбили сирийские средства ПВО на подлете к целям.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.04.2018 17:43
- гость -

Хорошо, что уничтожают места , которые направлены на уничтожение народа Серии.

0  0
14.04.2018 17:43
- гость -

Могли бы и камеры как у Илона Маска на ракеты поставить.

0  0
14.04.2018 18:22
- гость -

и не ждут они ответных звездюлей в центре города парижу?мир менятся...

0  0
14.04.2018 18:32
- гость -

18:22, нет не ждут. Они уже столько угроз от России слышали...

0  0
14.04.2018 18:36
- гость -

по парижу бы эти 120 бомб, запели бы потом петушки

0  0
14.04.2018 18:43
- гость -

14.04.2018 18:36
- гость -

А, что Вы злой та, такой? Или положение обязывает, или завидуете?

0  0
14.04.2018 18:47
- гость -

14.04.2018 18:43
- гость -
ну почему же злой, мы добрые ракеты отправим

0  0
14.04.2018 18:49
- гость -

18:47, может вы для начала эсминцы потопите?

0  0
14.04.2018 18:56
- гость -

14.04.2018 18:47
- гость -

Зачем Вы себя так распаляете? Очень неприятное у Вас мнение. Злое, человеконенавистное, но безусловно сильно востребованное и своевременное. Разве "потом" стыдно не будет?

0  0
14.04.2018 19:05
- гость -

Вся эта история дурно пахнет

0  0
14.04.2018 19:05
- гость -

Вся эта история дурно пахнет

0  0
14.04.2018 19:27
- гость -

Генштаб: участие Франции в ударе по Сирии не зафиксировано.

Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, российские средства ПВО своевременно выявляли и контролировали пуски ракет как с морских, так и с воздушных носителей США и Великобритании. «Анонсированное участие французской авиации не зафиксировано», — сказал Рудской.

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