Фото: twitter.com
Минобороны Франции в своем официальном Twitter-аккаунте опубликовало видео ракетного удара по Сирии с одного из многоцелевых фрегатов. Об этом пишет РИА Новости.
В подписи говорится, что целью ударов стал центр производства химоружия сирийским режимом.
Ранее администрация французского лидера Эммануэля Макрона — Елисейский дворец — опубликовал в соцсети видео вылета самолетов для нанесения ударов по Сирии в ночь на субботу, 14 апреля.
Агентство отмечает, что ранее глава Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Британия и Франция.
Согласно данным Минобороны РФ, 14 апреля с 3:42 до 5:10 по московскому времени самолеты и корабли коалиции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры САР свыше 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительную часть из которых сбили сирийские средства ПВО на подлете к целям.
Tir d’un missile de croisière naval depuis une de nos frégates multimissions cette nuit en Méditerranée. Objectif : un site de production d’armes chimiques du régime syrien. pic.twitter.com/A4hO0EtkvQ— Florence Parly (@florence_parly) 14 апреля 2018 г.
Комментарии
Хорошо, что уничтожают места , которые направлены на уничтожение народа Серии.
Могли бы и камеры как у Илона Маска на ракеты поставить.
и не ждут они ответных звездюлей в центре города парижу?мир менятся...
18:22, нет не ждут. Они уже столько угроз от России слышали...
по парижу бы эти 120 бомб, запели бы потом петушки
14.04.2018 18:36
- гость -
А, что Вы злой та, такой? Или положение обязывает, или завидуете?
14.04.2018 18:43
- гость -
ну почему же злой, мы добрые ракеты отправим
18:47, может вы для начала эсминцы потопите?
14.04.2018 18:47
- гость -
Зачем Вы себя так распаляете? Очень неприятное у Вас мнение. Злое, человеконенавистное, но безусловно сильно востребованное и своевременное. Разве "потом" стыдно не будет?
Вся эта история дурно пахнет
Вся эта история дурно пахнет
Генштаб: участие Франции в ударе по Сирии не зафиксировано.
Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, российские средства ПВО своевременно выявляли и контролировали пуски ракет как с морских, так и с воздушных носителей США и Великобритании. «Анонсированное участие французской авиации не зафиксировано», — сказал Рудской.