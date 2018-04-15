Фото: barnaul-ati.ru
Грамотная кредитная политика, квалифицированные кадры и инвестиции должны стать основой, которая сможет дать импульс для развития промышленных предприятий Сибири и сделать макрорегион локомотивом экономики страны.
Такое мнение высказал член генерального совета "Деловой России", гендиректор Барнаульского завода асбестовых технических изделий (АТИ) Артем Шамков на круглом столе "Формирование и продвижение экспортного потенциала регионов Сибири (Красноярского края)", организованном в рамках Красноярского экономического форума.
Как сообщается на сайте делороссов, в начале своего выступления господин Шамков обратился к недавнему посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию, где глава государства поставил задачу к середине следующего десятилетия закрепиться в пятёрке крупнейших экономик мира.
Эту цель представитель "Деловой России" считает амбициозной, но вполне достижимой.
"Основной акцент необходимо сделать на производстве высокотехнологичной и инновационной продукции, и Сибирский регион может стать локомотивом этого прорывного процесса", — уверен директор барнаульского предприятия.
Он обратил внимание, что за последние четверть века в структуре сибирского экспорта из Сибири, составляющего 9,3% от общероссийского не произошло кардинальных изменений - более 45% приходится на топливно-энергетические товары, более 28% – на металлы и изделия из них, 11% – на древесину и только 3,7% – на машины, оборудование и транспортные средства.
Для развития экспортного потенциала Сибири, уверен Артем Шамков, необходимы инвестиции. Сегодня ситуация такова, что финансовые ресурсы являются очень дорогими, ввиду высоких процентных ставок на кредиты (около 12-14%).
"При инфляции 2-3% ставка по коммерческим кредитам могла бы составлять 5-6%, а для высокотехнологичных и инновационных проектов, за счет государственных институтов развития, – 1-3%", – уверен Артем Шамков.
Еще одним проблемным моментом он назвал уменьшение числа игроков на финансовом рынке, поскольку эта среда становится менее конкурентной, а банки – менее клиентоориентированными.
Важная проблема, по мнению Артема Шамкова – кадры. Не секрет, что сегодня в стране наблюдается отток специалистов из-за проблем с профессиональной самореализацией. Кроме того, налицо и нехватка представителей рабочих профессий, как таковых.
"Государству нужно вернуться к системе профтехобразования или предоставить неналоговые преференции предприятиям, которые самостоятельно занимаются подготовкой своих кадров", — подчеркнул руководитель барнаульского предприятия.
Также он напомнил о важности создания экономических стимулов, таких как налоговые льготы на прибыль с суммы инвестиций и поддержка производителей, вкладывающихся в обновление оборудования и технологических процессов и самостоятельно обучающих своих рабочих.
"Именно этого сегодня ждут предприниматели Сибири от государства", — резюмировал господин Шамков.
Комментарии
Кроме того, налицо и нехватка представителей рабочих профессий, как таковых. Государству нужно...
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Серьезно? А может тебе Артем Шамков начать работникам нормальную зарплату платить? За такие деньги понятно, что к тебе никто не пойдёт работать, так как на них прожить не реально. Вот несколько вакансий ати:
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Сибирь способна стать локомотивом экономики...
Этой избитой фразе сколько десятилетий отроду и кто её автор?
Все хорошо, только инвестиций не хватает !
пустозвон
Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите (с)
Ну что вы накинулись? Мальчику нужны публикации в прессе, там лизнул, тут подмахнул, как еще иначе пробиться в политику, не пахать же всю жизнь в наглухо провинциальном регионе.
Во всей Сибири народа живет в два раза меньше, чем в моське, а каком локомотиве может идти речь. Вот честно, смешно когда говорят, что СССР строил заводы в республиках, а в России не строил меньше. Территория двух Алтаев примерно равна Белоруссии, а народу в Белоруссии в три раза больше, так где надо заводов построить больше.
Способностей у нам хоть пруд пруди,и каждый голенаст и коренаст.
Безработица рулит