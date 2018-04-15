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Директор барнаульского завода: Сибирь способна стать локомотивом экономики

, ИА "Амител"
Инвестиции и упор на квалифицированные кадры позволят обеспечить достойное развитие предприятий макрорегиона

Фото: barnaul-ati.ru

Грамотная кредитная политика, квалифицированные кадры и инвестиции должны стать основой, которая сможет дать импульс для развития промышленных предприятий Сибири и сделать макрорегион локомотивом экономики страны.

Такое мнение высказал член генерального совета "Деловой России", гендиректор Барнаульского завода асбестовых технических изделий (АТИ) Артем Шамков на круглом столе "Формирование и продвижение экспортного потенциала регионов Сибири (Красноярского края)", организованном в рамках Красноярского экономического форума.

Как сообщается на сайте делороссов, в начале своего выступления господин Шамков обратился к недавнему посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию, где глава государства поставил задачу к середине следующего десятилетия закрепиться в пятёрке крупнейших экономик мира.

Эту цель представитель "Деловой России" считает амбициозной, но вполне достижимой.

"Основной акцент необходимо сделать на производстве высокотехнологичной и инновационной продукции, и Сибирский регион может стать локомотивом этого прорывного процесса", — уверен директор барнаульского предприятия.

Он обратил внимание, что за последние четверть века в структуре сибирского экспорта из Сибири, составляющего 9,3% от общероссийского не произошло кардинальных изменений -  более 45% приходится на топливно-энергетические товары, более 28% – на металлы и изделия из них, 11% – на древесину и только 3,7% – на машины, оборудование и транспортные средства.

Для развития экспортного потенциала Сибири, уверен Артем Шамков, необходимы инвестиции. Сегодня ситуация такова, что финансовые ресурсы являются очень дорогими, ввиду высоких процентных ставок на кредиты (около 12-14%).

"При инфляции 2-3% ставка по коммерческим кредитам могла бы составлять 5-6%, а для высокотехнологичных и инновационных проектов, за счет государственных институтов развития, – 1-3%", – уверен Артем Шамков.

Еще одним проблемным моментом он назвал уменьшение числа игроков на финансовом рынке, поскольку эта среда становится менее конкурентной, а банки – менее клиентоориентированными.

Важная проблема, по мнению Артема Шамкова – кадры. Не секрет, что сегодня в стране наблюдается отток специалистов из-за проблем с профессиональной самореализацией. Кроме того, налицо и нехватка представителей рабочих профессий, как таковых.

"Государству нужно вернуться к системе профтехобразования или предоставить неналоговые преференции предприятиям, которые самостоятельно занимаются подготовкой своих кадров", — подчеркнул руководитель барнаульского предприятия.

Также он напомнил о важности создания экономических стимулов, таких как налоговые льготы на прибыль с суммы инвестиций и поддержка производителей, вкладывающихся в обновление оборудования и технологических процессов и самостоятельно обучающих своих рабочих.

"Именно этого сегодня ждут предприниматели Сибири от государства", — резюмировал господин Шамков.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Партнёры

Комментарии

15.04.2018 08:29
- гость -

Кроме того, налицо и нехватка представителей рабочих профессий, как таковых. Государству нужно...
----------------------

Серьезно? А может тебе Артем Шамков начать работникам нормальную зарплату платить? За такие деньги понятно, что к тебе никто не пойдёт работать, так как на них прожить не реально. Вот несколько вакансий ати:

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0  0
15.04.2018 08:32
- гость -

Сибирь способна стать локомотивом экономики...

Этой избитой фразе сколько десятилетий отроду и кто её автор?

0  0
15.04.2018 08:42
Житель

Все хорошо, только инвестиций не хватает !

0  0
15.04.2018 09:13
- гость -

пустозвон

0  0
15.04.2018 09:14
- гость -


Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите (с)

0  0
15.04.2018 09:32
- гость -

Ну что вы накинулись? Мальчику нужны публикации в прессе, там лизнул, тут подмахнул, как еще иначе пробиться в политику, не пахать же всю жизнь в наглухо провинциальном регионе.
Во всей Сибири народа живет в два раза меньше, чем в моське, а каком локомотиве может идти речь. Вот честно, смешно когда говорят, что СССР строил заводы в республиках, а в России не строил меньше. Территория двух Алтаев примерно равна Белоруссии, а народу в Белоруссии в три раза больше, так где надо заводов построить больше.

0  0
15.04.2018 10:09
- гость -

Способностей у нам хоть пруд пруди,и каждый голенаст и коренаст.

0  0
15.04.2018 10:10
- гость -

Безработица рулит

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