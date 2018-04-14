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Мокрый снег, дождь и отрицательная температура ожидается в Алтайском крае. Об этом гласят данные регионального гидрометцентра.
Так, ночью в восточных и предгорных районах края ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя, возможны гололедные явления, в утренние часы местами туман. Температура воздуха составит от 0 до -5 градусов. Днем будет без существенных осадков, а столбик термометра поднимется до +6...+11 градусов.
В Барнауле на протяжении всех суток будет без осадков. Ночью ожидается от 1 до 3 градусов ниже нуля, а днем — от 6 до 8 тепла.
Ветер в этот день будет дуть юго-западный, 2-7 метров в секунду. В регионе возможны порывы до 10-15 метров, а в краевой столице — до 12 метров в секунду.
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