Фото: life.ru
ЧП произошло на очередных съемках шоу Первого канала "Ледниковый период. Дети": десятилетняя Алиса Овсянкина получила травму во время исполнения сложны па на льду, пишет Life, ссылаясь на Telegram-канал Super.
Уточняется, что входящая в команду Ильи Авербуха девочка сильно ударилась головой об лед.
Медики, которых вызвали на площадку, диагностировали у Алисы обширную гематому. Ей порекомендовали избегать дальнейших тренировок на льду.
"Я хочу встать перед этой девочкой и похлопать ей за то, что она докаталась!" — объявил в микрофон ведущий детского "Ледникового периода" Максим Траньков.
После этого зрители в зале зааплодировали.
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