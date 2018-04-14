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Китай выступает против применения силы в международных отношениях и призывает уважать суверенитет других стран. Об этом пишет RT, цитируя комментарий официального представителя МИД КНР Хуа Чуньина по поводу удара коалиции во главе с США по Сирии.
"Как всегда, мы выступаем против применения силы в международных отношениях и призываем к уважению суверенитета, независимости и территориальной целостности других стран", — сказали в китайском внешнеполитическом ведомстве.
В Пекине добавили, что любая односторонняя военная операция в обход Совбеза ООН противоречит целям и принципам Устава ООН, а также нарушает основные принципы и нормы международного права и усложняет сирийский вопрос.
Китай призвал страны "вернуться в рамки международного права и решить этот вопрос на основе диалога и переговоров".
В заключение в МИД КНР отметили, что считают политическое урегулирование единственным способом решить сирийский вопрос.
Комментарии
Хотелось бы узнать к кому обращается Китай выступая против применения силы в международных отношениях и призываем к уважению суверенитета, независимости и территориальной целостности других стран? К какой стране в данном случае?
Хорошо, что пиндостан заблаговременно предупредил Великую Россию о ракетном ударе по Сирии в целях предотвращения жертв среди российских военных и мирного населения.
комментарий официального представителя МИД КНР Хуа Чуньина по поводу удара коалиции во главе с США по Сирии.