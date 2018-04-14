Фото: bashinform.ru
Два человека стали жертвами аварии в Болотнинском районе Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.
Уточняется, что ДТП произошло в субботу, 14 апреля, в 10:50 на 145 километре трассы Р-255. По дороге в попутном направлении ехали грузовики Volvo и "КамАЗ". В какой-то момент грузовые машины столкнулись, после чего "КамАЗ" сбил велосипедиста, который ехал по обочине.
В результате аварии погибли водитель грузовика Volvo и велосипедист.
Полицейские выясняют обстоятельства аварии и устанавливают личности погибших.
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