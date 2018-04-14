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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что авиаудар Соединенных Штатов, Великобритании и Франции по Сирии — это "адекватная реакция". Об этом пишет RT со ссылкой на его Twitter-аккаунт.
По словам Турчинова, военные США и их союзники, нанеся точечные удары по военным объектам САР, "продемонстрировали свою профессиональную и адекватную реакцию на использование химоружия режимом [Башара] Асада".
Напомним, ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что удар Запада по Сирии — это акт агрессии против суверенного государства. Также он потребовал созыва экстренного заседания Совбеза ООН.
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