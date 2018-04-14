Фото: cdn.wegow.com
Бывший вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер был доставлен в минскую больницу скорой медпомощи. Об этом в субботу, 14 апреля, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу министерства здравоохранения Белоруссии.
В ведомстве уточнили, что пациент поступил с инфарктом миокарда. Врачи лечат его всеми возможными современными методами. В данный момент состояние исполнителя стабильно.
Агентство пишет, что Тернеру 66 лет. Он заменил в группе Иэна Гиллана, но в 1992 году его уволили в связи с творческими разногласиями.
Ранее на пресс-конференции в Симферополе рок-музыкант признался, что собирается переехать жить в Белоруссию, отметив, что сменить место жительства его мотивировала белорусская супруга — юрист-международник Майя Козырева.
Комментарии
здоровья, классный голос
поддерживаю!