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Зампред Государственной думы Петр Толстой в эфире передачи "60 минут", транслируемой на канале "Россия 1", посоветовал принимать кору дуба вместо западных лекарств, которые могут запретить в РФ в ответ на санкции США. Об этом сообщает портал Znak.
На передаче глава фонда "Институт региональных проектов и законодательств" Борис Надеждин рассказал, что у него гипертония, из-за чего приходится принимать иностранные лекарственные препараты. "Этот закон создает проблемы не для американского бизнеса, а для десятков миллионов россиян. Я пожилой человек, пью лекарства. К сожалению, они сделаны в странах вероятного противника, например, в Германии", — заявил он.
Толстой в ответ с иронией посоветовал выплевывать западные лекарства, заваривать кору дуба и принимать боярышник.
Издание напоминает, что ранее авторы антиамериканского законопроекта предложили ввести ряд ограничений на поставку в РФ товаров и услуг, в частности, сельхозпродукции, алкоголя, табака, а также лекарств.
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