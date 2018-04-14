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Госпрогранслужба Украины задержала в международном аэропорту Одессы гражданина РФ, у которого при себе был загранпаспорт с признаками подделки. Об этом пишет RT, ссылаясь на Госпогранслужбу Украины.
Уточняется, что поддельным паспортом пытался воспользоваться россиянин, прибывший рейсом "Стамбул — Одесса".
Издание пишет, что правоохранители в ходе проверки нашли такие признаки подделки документа, как "повторное наклеивание защитной ламинированной плёнки", "перепрошивка документа" и "изменение некоторых сроков действия".
В итоге гражданина РФ привлекли к административной ответственности и запретили ему въезд в страну в течение трех лет.
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