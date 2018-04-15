В Алтайском крае в Ребрихинском районе в результате паводка размыты дороги в пяти деревнях, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
Очевидцы сообщили, что люди с пятницы, 13 апреля, не могут попасть в районный центр из-за размытых дорог.
"Элеваторский автобус сегодня приезжал?", — спрашивает автор видео у жителя одной из деревень.
- А как он?
- А как рабочие?
- А никак!
- Ужас. Потом пишите без содержания. Никому ничего не надо. И так платят копейки.
Комментарии
судя по фото - там и до паводка была дорога "волшебная"