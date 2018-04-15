Эксперты компании Ford провели опрос среди российские автомобилисты, чтобы выяснить, насколько суеверны водители в России, пишет Авто Mail.Ru.
Выяснилось, что 43% автовладельцев верят в приметы и пытаются отвести от себя беду. 40% не считают себя суеверными и не соблюдают никаких ритуалов.
Водители разделились не только на суеверных и не суеверных. Около 16% опрошенных для подстраховки не избегают возможности "постучать по дереву". 17% опрошенных предпочитают обезопасить себя проверкой исправности своего транспортного средства.
12% респондентов сообщили, что перед долгой дорогой для избежания неприятностей обязательно "присядут на дорожку".
Защищают себя с помощью разного рода амулетов примерно 3% автомобилистов.
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