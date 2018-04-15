Глава минобороны Британии Гэвин Уильямсон заявил, что Великобритания, США и Франция не собирались "срывать стратегические цели" России в Сирии в ходе скоординированного удара по территории этого государства, пишут "Известия".
При этом Уильямсон не уточнил, какие именно цели Москвы в Сирии он считает таковыми.
Министр в очередной раз напомнил, что удары стали ответом на якобы химическую атаку в Восточной Гуте, ответственность за которую страны Запада возложили на Дамаск, и добавил, что только политическим путем возможно разрешить ситуацию в Сирии.
13 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ атаковать Сирию в ответ на предполагаемую химатаку в Восточной Гуте. В нанесении авиаударов участвовали также Великобритания и Франция.
Комментарии
У России там одна цель, не допустить строительства трубы с Катара...
Вы отдаете предпочтение катару, интересы России вам по боку?