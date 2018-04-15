Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев в своем Instagram попросил отменить концерт певицы Ольги Бузовой во Владикавказе.
Тедеев, который также является депутатом парламента Северной Осетии, заявил, что к нему ежедневно обращаются жители республики, "которые обеспокоены предстоящим концертом Ольги Бузовой".
"Считаю недопустимым выступление новоиспеченной певицы, ведущей "Дома-2" на осетинской земле. Какие ценности она пропагандирует? В каком виде предстает перед зрителями? Какой смысл несут её песни? Даже их названия говорят сами за себя. Объективно ответив на эти и ряд других вопросов, вряд ли можно найти причины для встречи Бузовой с нашей публикой", — отметил Тедеев.
Ранее, как сообщает "Лента.ру", концерт Бузовой отменили в Саратове. Она должна была спеть в местном театре оперы и балета, что возмутило некоторых жителей города.
Комментарии
Опять нападки на Оленьку. Она же старается. Не в раз пришло мастерство к молодому сапёру. Лет через пять упорных тренировок она в ноты попадать начнет. Может не во все конечно, но она стремится. А пока надо терпеть.