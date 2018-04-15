Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что Россия работает над ответными мерами в отношении США в сфере транспорта, сообщает РИА Новости.
"Я не буду анонсировать, мы работаем над этим", — сказал Соколов журналистам в Находке, спросившим об ответных экономических мерах в отношении США в сфере транспорта.
Ранее Минфин США опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все российское руководство и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек, в том числе Соколов.
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