Патриарх Кирилл намерен остановить войну в Сирии

Патриарх Кирилл после телефонных переговоров с Папой Римским и православными патриархами Ближнего Востока заявил о намерении повлиять на ситуацию, сложившуюся вокруг Сирии, и попробовать предотвратить боевые действия в этой стране, сообщает URA.RU.
По словам патриарха, обсудить происходящее в Сирии он решил после обострения конфликта. Он остался доволен беседами и намерен продолжить переговоры для урегулирования кризиса.
"Есть желание продолжать в самое ближайшее время дальнейшие консультации, чтобы каким-то образом попытаться воздействовать на ситуацию, остановить кровопролитие", — отметил патриарх.
На вопрос о том, какие именно действия может предпринять церковь, чтобы остановить военные действия в Сирии, глава РПЦ заявил: "Наши возможности, с одной стороны, ограничены, с другой — реально существуют. Церковь может влиять в том числе на представителей политического мира, на общественность, давая какие-то правильные координаты для миротворческого процесса".
Комментарии
Для этого нам должны пообещать не строить там конкурентную трубу хотя бы на время дожития сегодняшних российских элит
Ещё бы наших нищих накормил.
... чтобы каким-то образом попытаться воздействовать ...
... давая какие-то правильные координаты ...
А где конкретика в этих словах?
и православными патриархами Ближнего Востока
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Так на Асада мусульмане наезжают. Для них патриархи не авторитеты.
Почём опиум для народа, гундяев?