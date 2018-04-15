Президент СССР Михаил Горбачев в интервью латвийской радиостанции Baltkom назвал ракетный удар США, Великобритании и Франции по Сирии тренировкой перед настоящей стрельбой, сообщает URA.RU.
"Я думаю, атака в таком виде, в котором о ней говорят, и с такими результатами никому не нужна. Очень похоже на тренировку, прежде чем начать стрелять по-настоящему. Это недопустимо. Это ни к чему хорошему не приведет", — заявил Горбачев.
Ракетный удар по сирийским правительственным объектам был нанесен утром 14 апреля.
Комментарии
думатель хренов
Он прав. Это дипломатия канонерок в чистом виде. Кто не поймёт - получит по полной.
Ни этой г.ни.де теперь рассуждать об этом , всех сдал за побрякушки и обещалки .
всех сдал за побрякушки и обещалки
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Нет, он не плохо заработал за своё предательство, как и ЕБН, но думаю ВВП их рекорды побьет.