Аналитики агентства "Автостат" подсчитали, какие автомобили продавались в России в первом квартале 2018 года чаще всего, абсолютным рекордсменом стала Kia Rio.
За три месяца в стране было продано 25370 автомобилей Kia этой модели. Это на 20% больше, чем год назад.
На втором месте по популярности — Hyundai Creta, 15764 штук. На третьем — Hyundai Solaris, 14470 проданных автомобилей с начала года.
Далее идут Volkswagen Polo (11558 штук), Renault Duster (10270), Skoda Rapid (8023), Renault Kaptur (7659), KIA Sportage (7590), Volkswagen Tiguan (7308) и Renault Sandero (7237).
Всего по итогам первого квартала 2018 года в России было продано 294,7 тысячи иномарок. Это на 22,3% больше, чем год назад. Отечественные автомобили занимают лишь 25% рынка.
Комментарии
интересно о чем думают люди покупая корейский автопром, ведь он живет ровно до окончания гарантии или большинство каждые 3-5 лет покупают новые машины?
Гость 12.27 откуда такие сведения? Киа рио 2009 года 1.4 л автомат пробег 190 тысяч менял только ГРМ избольшого не считая колодок тормозных свечей расходных жидкостей. резины .Так что зря вы пишите чепуху Я думаю 400-400 тысяч вполне возможен пробег без больших затрат
Какой хлам люди покупают, ни одной качественной автомобильной модели и бренда. И все вышеперечисленное собирается в России, значит умрет еще быстрее, новые владельцы даже не успеют автокредит закрыть.
ГОСТЬ 12.53 Вы или не в теме или очень богатый и покупаете дорогие марки авто уверяю вас что киа рио надежная машинка (до этого была шевроле--тоже долговечная и не капризная ТС