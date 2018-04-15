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Названы самые продаваемые в России иномарки

, ИА "Амител"
Всего по итогам первого квартала 2018 года в России было продано 294,7 тысячи иномарок

Фото: foto.carexpert.ru

Аналитики агентства "Автостат" подсчитали, какие автомобили продавались в России в первом квартале 2018 года чаще всего, абсолютным рекордсменом стала Kia Rio.

За три месяца в стране было продано 25370 автомобилей Kia этой модели. Это на 20% больше, чем год назад.

На втором месте по популярности — Hyundai Creta, 15764 штук. На третьем — Hyundai Solaris, 14470 проданных автомобилей с начала года.

Далее идут Volkswagen Polo (11558 штук), Renault Duster (10270), Skoda Rapid (8023), Renault Kaptur (7659), KIA Sportage (7590), Volkswagen Tiguan (7308) и Renault Sandero (7237).

Всего по итогам первого квартала 2018 года в России было продано 294,7 тысячи иномарок. Это на 22,3% больше, чем год назад. Отечественные автомобили занимают лишь 25% рынка.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

15.04.2018 12:27
- гость -

интересно о чем думают люди покупая корейский автопром, ведь он живет ровно до окончания гарантии или большинство каждые 3-5 лет покупают новые машины?

0  0
15.04.2018 12:52
виктор

Гость 12.27 откуда такие сведения? Киа рио 2009 года 1.4 л автомат пробег 190 тысяч менял только ГРМ избольшого не считая колодок тормозных свечей расходных жидкостей. резины .Так что зря вы пишите чепуху Я думаю 400-400 тысяч вполне возможен пробег без больших затрат

0  0
15.04.2018 12:53
1

Какой хлам люди покупают, ни одной качественной автомобильной модели и бренда. И все вышеперечисленное собирается в России, значит умрет еще быстрее, новые владельцы даже не успеют автокредит закрыть.

0  0
15.04.2018 13:03
виктор

ГОСТЬ 12.53 Вы или не в теме или очень богатый и покупаете дорогие марки авто уверяю вас что киа рио надежная машинка (до этого была шевроле--тоже долговечная и не капризная ТС

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