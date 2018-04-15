Италия не предоставит базы для ударов по Сирии

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что его страна не будет предоставлять США и их союзникам базы для ракетных ударов по Сирии, сообщает RT.
Джентилиони отметил, что сирийский кризис необходимо контролировать мирным, а не силовым путем.
"В данном случае мы дали четко понять и настояли на том, что та логистическая поддержка, которую мы традиционно оказываем нашим союзникам, в частности США, не может быть использована для того, чтобы с территории Италии были осуществлены действия, напрямую направленные на нанесение ударов по Сирии, — это иллюзия, притом очень опасная", — подчеркнул итальянский премьер.
14 апреля США совместно с Великобританией и Францией выпустили около 100 ракет по территории Сирии.
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