Белый дом сообщил о возможности новых санкций против России

США намерены ввести дополнительные санкции против России в ответ на поддержку Москвой режима Башара Асада, сообщает РБК.
О том, что такая формулировка содержится в материалах для прессы, подготовленных для субботнего брифинга в Белом доме, сообщил эксперт Atlantic Council, бывший советник санкционного бюро Минфина США Брайан О’Тул.
О’Тул подтвердил британскому таблоиду Daily Mail, что видел документ с такой фразой. Издание уточнило, что власти США не смогли оперативно прокомментировать эту информацию.
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