Четыре человека погибли в результате аварии и возгорания автомобиля в поселении Новофедоровское в ТиНАО, Москва, передает агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МВД.
"В дер. Зверево поселения Новофедоровское, на ул. Генерала Донского, неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21124, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием", — рассказали в ведомстве.
После аварии произошло возгорание автомобиля. В результате ДТП и возгорания погибли водитель указанной автомашины, а также три неустановленных пассажира.
Сотрудники полиции начали проверку по факту инцидента.
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