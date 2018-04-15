Подвесной потолок упал на женщину в ТЦ "Слон" в Челябинской области

Следователи устанавливают обстоятельства обрушения на женщину подвесного потолка в торговом центре "Слон" в городе Миасс Челябинской области, сообщается в телеграм-канале СКР.
"У пострадавшей поврежден грудной отдел позвоночника. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщает U74.ru, женщина находилась в центре магазина, когда услышала, что закричал ребенок, а когда все обрушилось, пыталась самостоятельно выползти. После ей помогли выбраться.
Комментарии
сообщается в телеграм-канале СКР
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Чо, телеграммы работают?
проверенный способ заработать приличную денежку, решил поделиться с людом. Кому не интерестно проходим дальше. Лично я был приятно удивлён http://klisclick.ru/public/7726713741447522