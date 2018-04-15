Согласно прогнозу ЦГМС по Алтайскому краю, в регионе в ночь на понедельник, 16 апреля, осадки не ожидаются.
К концу понедельника местами в северных и предгорных районах края обещают небольшой дождь.
Температура ночью в регионе опустится до -4 градусов. Днем в крае потеплеет до +13. Ветер юго-западный, ночью 3-8 метров в секунду с усилением до 14, днем 7-12 местами порывы до 17.
В Барнауле температура воздуха ночью составит до -2 градусов. Днем потеплеет до +11. Днем и ночью без осадков. Ветер юго-западный, ночью 4-9 метров в секунду, днем 7-12 метров.
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