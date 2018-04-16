Фото: igorsamusenko.livejournal.com
Новая рабочая неделя в Алтайском крае стартует с потепления до +13 градусов.
Как сообщили в региональном Гидрометцентре, местами в северных и предгорных районах в понедельник, 16 апреля, ожидается небольшой дождь. Дневные температуры в крае составят +8…+13 градусов.
Ветер будет юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров.
В Барнауле без осадков. Днем в краевой столице будет +9…+11 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.
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