Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 155 квадратных метров продают в кирпичной шестиэтажке на Змеиногорском тракте в Барнауле за 9 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
В жилье сделан ремонт, дизайн интерьера выполнен в классическом стиле. Все окна квартиры выходят во двор с соснами.
Высота потолков составляет три метра. В квартире два санузла.
Собственник также рассматривает варианты обмена квартиры на недвижимость в Новосибирске или на спецтехнику.
Комментарии
ох уж эти колонны, царские...
А можно квартиру с соснами и видом на колонны?